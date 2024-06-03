الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5%

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة " للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5%.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية فى محافظة البحيرة 
 

كما اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835  طالبا وطالبة حضر منهم 2692 طالبا وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.، وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51  نسبة 94.4 ونتيجة الإعدادية للمكفوفين حضر 12 طالبا ونجح 12 طالب بنسبة 100%.

 

من جانبه، أوضح  يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191طالب وطالبة، حضر منهم 110239نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.

موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بالبحيرة
 

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتم مراجعة النتيجة بكل دقة لكى يحصل كل طالب على حقه الكامل خلال عملية التصحيح والرصد لتلك النتيجة، وجاري الآن رفع النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي فى محافظة البحيرة. 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية دمنهور تالتة إعدادي تعليم البحيرة التعليم الأساسي

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