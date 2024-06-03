تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة فرقة الباليه الوطني اليوناني لتقديم عرضين متنوعين بالتعاون مع سفارة اليونان ومؤسسة ستافروس نياركوس، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اليونان، وذلك مساء الخميس والجمعة 6 و 7 يونيو، على المسرح الكبير، تجسيدًا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم.

لأول مرة.. عرضان متنوعان للباليه الوطني اليوناني على المسرح الكبير

ومن المقرر أن يبدأ عرض الباليه في الثامنة والنصف مساءً، حيث تشهد الليلة الأولي عرضا بعنوان «الرقص مع ظلي» الذى ظهر للنور عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا بقاعة ستافروس نياركوس وكتب موسيقاه مانوس هاوجيداكيس وصمم رقصاته كونستانتينوس ريجوسى ويعبر عن الاعتراف بما يحدث فى الحياة وما يحمله الإنسان للأبد.

وتضم الليلة الثانية عرض «عودة الصيف» ويتميز بالحيوية والديناميكيية، وينقسم لجزئين الأول بعنوان نقطة اللا عودة موسيقي جيورجوس كومينداكيس وتصميم رقصات لونيس ماندافونيس والثانى بعنوان ليالى الصيف موسيقى هيكتور بيرليوز و تصميم رقصات كونستانتينوس ريجوسي، وينتميان للرقص الحديث مستمدان مفرداتهما وجذورهما من البالية الكلاسيكى التقليدى ليعكسا العديد من المشاعر الانسانية منها الحب والوحدة، كما تعبر عن ليالي الحب والأحلام تحت ضوء القمر من خلال رقصات رومانسية كلاسيكية .

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور عروض الفرقة وهي :

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت وكرافتة.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض و غير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الإستراحة.

يذكر أن فرقة الباليه الوطنى اليونانى، قررت التبرع بعائدات الحفل الأول لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليونانى الأفريقى فى مدينة بنى سويف.