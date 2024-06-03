مصرع شخص غرقًا في ترعة بالزقازيق

لقي شاب مصرعه غارقًا بمياه ترعة بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول "ياسر م" 16 عامًا، مقيم كفر الحمام مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر السباحة بمياه ترعة بنايوس، وتم استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.