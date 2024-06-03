الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: منظومة رغيف الخبز لن تتغير.. وللفرد 5 أرغفة يوميًا

رغيف الخبز
رغيف الخبز

قال نعماني نصر، مستشار وزير التموين، إن منظومة رغيف الخبر لن تتغير لمجرد تحريك السعر من قيمته المعدومة وهي 5 قروش إلى 20 قرشا، والتي تمثل 16% يتحملها المستهلك و84% تتحملها الدولة، مؤكدًا أن الدولة تعهدت بثبات حصة الفرد من مستحقي الدعم في الخبز بما يعادل 5 أرغفة يوميا.

وأضاف مستشار وزير التموين في مداخلة هاتفية عبر “القناة الأولى”، أن الدولة ما زالت تتعهد للمواطن بضمان توفير المكون النشوي، لافتا إلى أن الدولة حريصة أيضا على خط الإمداد، بداية من تسويق القمح المحلي، وطرح سعر عادل للفلاح لتشجيعه على الزراعة، وتوريد جزء من الإنتاج.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من خمسة قروش، موضحا أن سعر رغيف الخبز في 2006 كان خمسة قروش أيضا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا وبالتالي بلغت نسبة الدعم 75%.

وكشف عن تلك الأسباب قائلًا: "تحمل الدولة مثل هذه المبالغ أصبح كبيرا وقيمة رغيف العيش أصبحت صفرًا وبالتالي مع احترامي لكل الآراء وإحنا موجودين بنشتغل عند الناس حتى ندير مبلغ الدعم بأفضل إدارة ممكنة تحافظ على الدعم المقدم لهم في أفضل صورة وفي أعلى درجة كفاءة".

التموين وزير التموين

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