الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد لوزير الخارجية الأمريكى إصرار الحكومة على تفكيك حماس

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رويترز، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد لوزير الخارجية الأمريكي إصرار الحكومة على تفكيك حماس في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة.

قضية تحديد البديل الفلسطينى المحتمل لسلطة حماس

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، أن الوزير يوآف جالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وناقش جالانت، في الاتصال الهاتفي مع بلينكن، قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.

وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرين إسرائيليين، في مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفقما أفادت وزارة الخارجيّة الأمريكية.

حماس تفكيك حماس إصرار الحكومة على تفكيك حماس وزير الخارجية الامريكي وزير الدفاع الإسرائيلي غزة قطاع غزة إنهاء الحرب بقطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية عن "معاهدة السلام": لدينا من الآليات لمواجهة أى مخالفات لبنودها

موعد انتهاء الموجة الحارة بالمحافظات

وزير الخارجية الإسبانى: نعتمد على مصر فى كل القضايا التى تخص فلسطين والشرق الأوسط

بحضور رئيس الوزراء.. افتتاح المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثالث

وزير الخارجية الإسبانى يثمن الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة

عبدالرحمن الطويل الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية يرصد الكواليس

نادى الأسير الفلسطينى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

مصدر رفيع المستوى ينفى اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل