وزير الدفاع الإسرائيلى يؤكد لوزير الخارجية الأمريكى إصرار الحكومة على تفكيك حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رويترز، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد لوزير الخارجية الأمريكي إصرار الحكومة على تفكيك حماس في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب بقطاع غزة.

قضية تحديد البديل الفلسطينى المحتمل لسلطة حماس

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، أن الوزير يوآف جالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وناقش جالانت، في الاتصال الهاتفي مع بلينكن، قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.

وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرين إسرائيليين، في مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفقما أفادت وزارة الخارجيّة الأمريكية.