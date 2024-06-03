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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد بداية صيام التسع الأوائل من ذو الحجة 2024

صيام ذو الحجة
صيام ذو الحجة

يسأل الكثير من المسلمين عر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صيام الشعر من ذي الحجة وتستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس القادم الموافق 6 /6/2024 و29 من شهر ذي القعدة.

موعد بداية صيام ذو الحجة2024

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

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هل صيام التسعة الأوائل من ذى الحجة سنة؟.. "الإفتاء" تجيب

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أدعية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1445

حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة

واوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.

وعن صوم يوم عرفة، أوضحت الإفتاء أنها سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر ذي الحجة ذو الحجة صيام الأيام الثمانية الأولى العمل الصالح

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