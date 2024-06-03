بدون مبابى.. هينرى يعلن قائمة فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

أعلن تيري هينرى، المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة عدم استدعاء كيليان مبابى، تأكيدًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية والتي تحدثت عن رفض إدارة ريال مدريد مشاركة مبابي في الأولمبياد بسبب ارتباط النادي بالمعسكر الإعدادي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع كيليان مبابي، اليوم، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم مقبلة.

وضم هينري لاعبين فوق سن الأولمبياد وهما: “ألكساندر لاكازيت، جان فيليب ماتيتا”.

قائمة منتخب فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

وجاءت قائمة منتخب فرنسا على النحو الآتي:

حراس المرمى: لوكاس شيفالير، أوبيد نكامباديو، جيوم ريستس، روبين ريسير.

المدافعون: بافودي دياكيتي، ماكسيم إستيف، برادلي لوكو، كاستيلو لوكيبا، كيليان سيديليا، أدريان تروفير، ليني يورو.

وسط الملعب: مجنيس أكليوش، جوريس شوتارد، ديزيري دوي، مانو كوني، إنزو ميلوت، كيفران تورام، ليسلي أوجوتشوكو، وارين زايري إيمري.

الهجوم: برادلي باركولا، أرناود كاليمويندو، ألكساندر لاكازيت، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، ماتياس تيل.

وسبق أن أفصحت تقارير صحفية عن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إقناع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالموافقة على انضمام مبابي لقائمة منتخب فرنسا في الأولمبياد المقبلة.

وعلى الرغم من تلك المحاولات إلا أن إدارة ريال مدريد صممت على موقفها برفض انضمام مبابي لدورة الألعاب الأولمبية، خاصة أنه يستعد في الوقت الحالي للمشاركة مع المنتخب الأول لبلاده في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، والتي ستنطلق منافساتها يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، يوم 24 يوليو المقبل، ومن بينها منافسات كرة القدم، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس، وتختتم منافسات كرة القدم بالأولمبياد يوم 10 أغسطس.