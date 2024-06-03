الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدون مبابى.. هينرى يعلن قائمة فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

هينري ومبابي
هينري ومبابي

أعلن تيري هينرى، المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأولمبي، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة عدم استدعاء كيليان مبابى، تأكيدًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية والتي تحدثت عن رفض إدارة ريال مدريد مشاركة مبابي في الأولمبياد بسبب ارتباط النادي بالمعسكر الإعدادي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع كيليان مبابي، اليوم، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم مقبلة.

وضم هينري لاعبين فوق سن الأولمبياد وهما: “ألكساندر لاكازيت، جان فيليب ماتيتا”.

قائمة منتخب فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

وجاءت قائمة منتخب فرنسا على النحو الآتي:

حراس المرمى: لوكاس شيفالير، أوبيد نكامباديو، جيوم ريستس، روبين ريسير.

المدافعون: بافودي دياكيتي، ماكسيم إستيف، برادلي لوكو، كاستيلو لوكيبا، كيليان سيديليا، أدريان تروفير، ليني يورو.

وسط الملعب: مجنيس أكليوش، جوريس شوتارد، ديزيري دوي، مانو كوني، إنزو ميلوت، كيفران تورام، ليسلي أوجوتشوكو، وارين زايري إيمري.

الهجوم: برادلي باركولا، أرناود كاليمويندو، ألكساندر لاكازيت، جان فيليب ماتيتا، مايكل أوليس، ماتياس تيل.

وسبق أن أفصحت تقارير صحفية عن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إقناع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالموافقة على انضمام مبابي لقائمة منتخب فرنسا في الأولمبياد المقبلة.

وعلى الرغم من تلك المحاولات إلا أن إدارة ريال مدريد صممت على موقفها برفض انضمام مبابي لدورة الألعاب الأولمبية، خاصة أنه يستعد في الوقت الحالي للمشاركة مع المنتخب الأول لبلاده في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، والتي ستنطلق منافساتها يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، يوم 24 يوليو المقبل، ومن بينها منافسات كرة القدم، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس، وتختتم منافسات كرة القدم بالأولمبياد يوم 10 أغسطس.

هينري منتخب فرنسا اولمبياد باريس اولمبياد باريس 2024 مبابي قائمة منتخب فرنسا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل