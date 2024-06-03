كولر يحدد مصير إمام عاشور.. وخصم 3 ملايين جنيه من مستحقات ميتدلاند

كشف محمد الليثى عن قرار مسئولو النادي الأهلي، بخصم 60 ألف دولار من مستحقات نادي ميتدلاند الدنماركي الخاصة بصفقة إمام عاشور بسبب نسبة رعاية اللاعب التي سيدفعها الأهلي لأندية الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود.

الأهلي يخصم 3 ملايين جنيه من مستحقات ميتدلاند

وقال الليثى خلال تقديمة برنامج “10 و10” مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 : "تلقى النادي الأهلي اتصالات ودية خلال الأيام الماضية، تُفيد بأحقية أندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، في حق رعاية من صفقة إمام عاشور، الذي انتقل الصيف الماضي من ميتدلاند إلى الأهلي".

وأضاف: "حصل الأهلي على خدمات إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحق للأندية التي لعب فيها عاشور حتى سن 23 عامًا الحصول على حق رعاية من الأهلي".

وتابع الليثي: "مسئولو الأهلي دفعوا لنادي ميتدلاند مليون و500 ألف دولار ويتبقي مثلهم للنادي الدنماركي".

وأشار إلى أن الأهلي اتفق مع النادي الدنماركي على خصم 60 ألف دولار (ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصري) من المبلغ المُتبقي له حتى يتم دفع رعاية عاشور لأندية الزمالك والحدود والمحلة".

كولر يكشف للخطيب موقفه من عروض ضم إمام عاشور

كما أكد الإعلامى محمد الليثي، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حسم موقفه بشأن العروض التي بدأت تصل النادي لضم إمام عاشور لاعب الفريق ، وأكد المدير الفني لـ محمود الخطيب، رئيس النادي، رفضه التام لرحيل اللاعب.

وقال الليثى في برنامجه: "كولر وصف إمام بـ"الجوهرة" ولا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الإغراءات لأن الفريق لا يمتلك لاعب لديه نفس مهارات إمام عاشور".

وتابع: "إدارة الأهلي تلقت اتصالات ودية من جانب بعض وكلاء اللاعبين برغبة أندية خليجية في ضم اللاعب إمام عاشور، وهو ما علمه كولر، ورفض الأمر تمامًا وحسمه لرئيس القلعة الحمراء".

وأكد الليثي، أن إمام عاشور لم يتحدث مع إدارة الأهلي بشأن العروض، مُشيرًا إلى رغبته في البقاء مع الفريق لمواصلة النجاحات الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه طلب من وكلاء اللاعبين التحدث مع الأهلي بشأن هذه العروض تحسباً لترحيب النادي بهذه العروض لكن رد الأهلي جاءً بالرفض القاطع بعد تأكيدات مارسيل كولر.