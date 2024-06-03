الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم بتكلفة 2.5 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم والذي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفي إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

تنفيذ أعمال التطوير بنسبة 98% 

وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمدخل مدينة ساحل سليم من اتجاه مجلس المدينة واتجاه الطريق الزراعي السريع للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% وتشمل أعمال التطوير توسعة المدخل، فضلًا عن عمل بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري على جانبي حوائط سور المدخل وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الإنارة للمدخل من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وبيئة حضارية للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أهمية هذا المدخل كونه واجهة أساسية للمدينة، موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها وفقًا للمواصفات القياسية والجودة ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما وجَّه المحافظ، رئيس المركز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي قرى المركز تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم مديرية الإسكان مشروعات الخطة الأستثمارية بتكلفة 2 5 مليون جنيه بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق

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