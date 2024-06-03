محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 76.2%.. وإعلان أسماء الأوائل

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482 طالبًا وطالبة.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 %، ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 83.3%، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر الصابر لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتلمذة الصناعية بحضور سليمان محمد علي، رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة "أ"، وهشام سالم سالم رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة "ب".

وهنَّأ المحافظ أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدًا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

أوائل الإعدادية في بني سويف

وضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وهم "طبقًا للترتيب الوارد من المديرية":

- المركز الأول: نورهان جمال ربيع محمد _الشهيد سليم يونس حباسي/سمسطا _ 280 درجة.

- المركز الثاني: سلمى أشرف أحمد حامد _المستقبل الرسمية لغات/بني سويف/ 279.75 درجة.

- المركز الثالث: شهد شمس الدين رشاد صديق _ ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى _ 279.50 درجة.

- المركز الرابع: مودة رمضان مرجاوي محمد_ ميدوم الإعدادية بنات/ الواسطى _ 279.50 درجة.

ـ المركز الخامس:عبد الله محمد حلمي عبد الحليم _ الشهيد إسماعيل أحمد عيد ع /بني سويف _279.50 درجة.

- المركز السادس: لُجينة محمد عمر أحمد _ الرياض الإعدادية بنات/ناصر_ 279.50 درجة.

- المركز السابع: محمد محمد عبد التواب_ الحمًام الإعدادية المشتركة / ناصر _ 279.50 درجة.

- المركز الثامن: جنا أبو الخير محمد علي _ الشهيد مؤمن عياد الإعدادية المشتركة/بني سويف_ 279.25 درجة.

- المركز التاسع: يوسف عماد صمويل نونان_ بوش القديمة الإعدادية بنين / ناصر_ 279.25 درجة.

- المركز العاشر: حبيبة عاطف سيد عبد العزيز_ الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات/ ناصر _ 279.25 درجة.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 85.81%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 84.49%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.14%.

وفي المركز الرابع أهناسيا بنسبة نجاح 71.91%، تلتها إدارة تعليم الفشن بنسبة 69.56 %، فإدارة الواسطى بنسبة 68.7 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 63.76%.