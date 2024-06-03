الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار وزير الزراعة: 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

الدكتور سعيد صالح
الدكتور سعيد صالح

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة أقامت 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر “القناة الأولى”، أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، مشير إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، إذ أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية. 

وأكد مستشار وزير الزراعة أن الدولة استطاعت توفير اللحوم الحمراء في وقت العالم بأكمله يعاني ارتفاع الأسعار خاصة البروتين، مشيرا إلى أن سوق اللحوم الحية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق التي انعكست بشكل مباشر على اللحوم‏.

وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

سعيد صالح مستشار وزير الزراعة وزير الزراعة الزراعة اللحوم

مواد متعلقة

الزراعة: إقبال من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل