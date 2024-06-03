مستشار وزير الزراعة: 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة أقامت 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر “القناة الأولى”، أن الدولة حرصت على زيادة عدد المنافذ الثابتة على مستوى الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، مشير إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، إذ أنشأت نقاط ارتكاز حتى تغطي أكثر حيز على مستوى الجمهورية.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن الدولة استطاعت توفير اللحوم الحمراء في وقت العالم بأكمله يعاني ارتفاع الأسعار خاصة البروتين، مشيرا إلى أن سوق اللحوم الحية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق التي انعكست بشكل مباشر على اللحوم‏.

وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.