الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كارثة جنود الاحتياط تطارد إسرائيل.. تمرد جديد فى صفوف جيش الاحتلال

خسائر الجيش الإسرائيلي
خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أزمة جديدة تطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي متمثلة في جنود الاحتياط، والتي تتفاقم مع احتدام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يعد جنود الاحتياط هم العمود الفقري للجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، ولكن مع إطالة أمد الحرب اشتعلت الانقسامات بين صفوفهم بشأن الخطوة المقبلة.

جنود الاحتياط يثيرون أزمة في إسرائيل

وأفادت الصحيفة بأن من الناحية العسكرية يؤيد الإسرائيليون فكرة القضاء على حماس، لأنها تُعد تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل، ولكن لا يوجد إجماع سياسي حول كيفية إدارة قطاع غزة بعد توقف القتال، فهو سؤال أثار حيرة القادة الإسرائيليين وحلفائهم، وهو الآن يدور في أذهان بعض جنود الاحتياط، وهم ينسجون داخل وخارج الحياة المدنية.

وقالت ليا جولان، 24 عامًا، وهي مدربة دبابة احتياطية وطالبة في جامعة تل أبيب: "أريد حقًا أن أعرف كيف ستكون النهاية، ولم يخبرنا أحد ما هي هذه النقطة؟".

وبحسب الصحيفة، فقد خدمت جولان في جنوب إسرائيل لأكثر من شهرين بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وقالت إنها منزعجة من الخسائر التي يخلفها عدم اليقين خصوصًا مع ظهور المحتجزين الرهائن الإسرائيليين في غزة وهم قتلى، كما يُقتل الجنود، ولا يزال المواطنون الإسرائيليون نازحين.

وأضافت أن إسرائيل استدعت جنود الاحتياط البالغ عددهم 465 ألف جندي في الأيام الأولى للحرب، وتعهدت بالقضاء على حماس، التي تحكم القطاع، ولكن مع مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب، عاد العديد من جنود الاحتياط إلى منازلهم، وعادوا إلى وظائفهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ودراساتهم. 

txt

القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلى سحب لواء المظليين من جباليا شمال غزة

وأشارت إلى أنه في ظل عودة حركة حماس مرة أخرى، فقد تم إرسال دعوات لجنود الاحتياط من أجل الانتشار مرة أخرى قبل بضعة أيام، حيث تقاتل الآن عدة ألوية احتياطية في رفح في الجنوب وشاركت في عملية جرت مؤخرًا في جباليا في الشمال.

وقال أرييل هايمان، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، ورئيس ضباط الاحتياط السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي: "إن وحدة الاحتياط مثل الشريط المطاطي: إذا قمت بتمديدها بعيدًا جدًا ولفترة طويلة جدًا، فسوف تنكسر في النهاية".

وتابع: "علينا أن نكون حذرين للغاية في استخدام قوات الاحتياط"، مضيفًا أن فشل جنود الاحتياط في الحضور للخدمة، رغم أنه لا يمثل مشكلة الآن، "يمكن أن يكون مشكلة في المستقبل".

وأضافت الصحيفة أنه قبل الحرب، كان من المتوقع أن يخدم الجنود 54 يومًا في قوات الاحتياط على مدى ثلاث سنوات، للحفاظ على الاستعداد، لكن إسرائيل أعلنت رسميًا حالة الطوارئ في أكتوبر، ما سمح لوزارة دافع الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بشكل مستمر دون إشعار أو قيود تذكر.

كما اقترحت الوزارة مؤخرًا تغييرات على القوانين العسكرية والاحتياطية الإسرائيلية، سعيًا إلى تمديد خدمة المجندين وجنود الاحتياط، لكن التعديلات لم يتم إرسالها بعد إلى الكنيست للنظر فيها.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أن شنت إسرائيل غزوها البري لغزة في أواخر أكتوبر، قُتل 293 جنديًا إسرائيليًا، وفقًا للجيش، ولم تحدد الحصيلة الرسمية للقتلى من جنود الاحتياط، ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، كما رفض التعليق على عدد جنود الاحتياط الذين يخدمون حاليًا.

الإسرائيلي جنود الاحتياط جيش الاحتلال الحرب غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل