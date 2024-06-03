مصرع شخص إثر انهيار سقف عقار فى الإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من ثلاثة طوابق ودور أرضي تسبب في مصرع شخص.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار داخلي لأسقف منزل ووجود أشخاص محتجزة، في 2 شارع محمد الكلزة ناصية الحديني من شارع محرم بك بدائرة قسم الشرطة.

انهيار عقار محرم بك

على الفور، انتقلت قوات مباحث القسم برفقة مسئولي الحي وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة أدوار وانهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول، ويقطن بالمنزل ساكن واحد وهو المحتجز أسفل الأنقاض.

مصرع شخص

على الفور، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال جثة المحتجز ويُدعى "إبراهيم شحاتة"، 50 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة.

وكشفت التحريات أن العقار عبارة عن دور أرضي وطابقين علويين وجزء بالثالث بناء قديم وأسقف خشبية وحوائط حاملة، وكل دور به شقتان، وصادر له قرار بترميم شامل رقم 286 لسنة 1996 ولم ينفذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.