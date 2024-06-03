الإحصاء يرصد أهم المهارات الأكثر طلبًا فى سوق العمل بالقطاعين العام والخاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين، النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2022.

مهارات سوق العمل

تعد نشرة المهارات من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

ووفق أبرز مؤشرات النشرة، يتميز القطاع العام / الأعمال العام عن القطاع الخاص فى عدد من المهارات المطلوبة للعاملين حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحاسوب واللغة بالقطاع العام/ الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، فى حين ترتفع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء، التواصل والعرض، العمل الجماعى،، القوى البدنية/ المهارات اليدوية.

مهارات الوظائف الشاغرة

وبينت المؤشرات أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب بالقطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.

وكانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعنى زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خريجى التعليم الجامعى حيث تطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.

فيما تتطلب مهنة الكتبة مهارة الحاسوب للمهن الحالية بنسبة 56% وهى أعلى من الوظائف الشاغرة 42% وقد يرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين بهذه المهنة.

وتعد مهنة المديرون أكثر المهن التى تتطلب وظائفها سواء الحالية أو الشاغرة للمهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الحرفيون ومن إليهم حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.