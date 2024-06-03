انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق التهم 5 منازل و8 أحواش فى سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جهينة، شمال محافظة سوهاج، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب في 5 منازل و8 أحواش للماشية، ونجم عنه إصابة 4 أشخاص بحروق طفيفة، و6 آخرين باختناق ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام.

طلب تحريات المباحث حول الحريق

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الحريق، وحصرا بقيمة الخسائر والتلفيات الناجمة عنه، والاستماع إلى أقوال المصابين، وباشرت التحقيق بإشراف المستشار حسن رأفت صديق، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لمدير أمن سوهاج، من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق فى عدد من المنازل بنجع "السك"، التابع لقرية الطليحات، دائرة المركز.

انتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميدان محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وأحمد عزت، مدير الحماية المدنية، و9 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وبتبين نشوب الحريق فى 5 منازل مشيدة بالطوب الأحمر والأسمنت وبعضها مسقوف بأفلاق النخيل، و8 أحواش لتربية الماشية، مشيدة بالبلوك الأبيض ومسقوفة بالبوص وأفلاق النخيل ومشون بها تبن ومخلفات زراعية.

الحريق نشب بسبب تطاير الشرر من "فرن بلدى"

وأفادت التحريات بأن الحريق نشب بسبب تطاير الشرر من "فرن بلدى" أثناء إعداد الخبز، ونتيجة لشدة الرياح امتدت النيران إلى الأحواش والمنازل المجاورة واشتعلت فى الأشجار والنخيل والتهمت أسقف المنازل المسقوفة بأفلاق النخيل ومحتوياتها، وكمية من المحاصيل المشونة داخل هذه المنازل، والتهمت النار الأحواش وما تحويه من أعلاف وتبن، وتسببت فى نفوق 15 رأسا من المواشى والأغنام، وأصيب 4 أشخاص بحروق طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام، وأصيب 6 آخرون باختناق

وتم إسعافهم. وشاركت 9 سيارات إطفاء في إخماد الحريق، وتم استخدام 17 ألف لتر من المياه فى إخماد النيران، من خلال سيارات فنطاس تابعة للحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. واشتكى المتضررون من الخسائر التى أصابتهم، مطالبين المحافظ والمسؤولين بتعويضهم عن خسائرهم.