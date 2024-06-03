الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخرج دفعة جديدة من ورشة "الدراسات السينمائية" بقصر السينما

الفعالية
الفعالية

شهد قصر السينما بجاردن سيتي، مساء أمس الأحد، تخرج دفعة جديدة من المشاركين بدورة "الدراسات السينمائية الحرة"، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

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وسلمت شهادات الورشة للمتدربين بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرج فخر الدين نجيدة، وسهام بحر مدير القصر.

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الورشة التدريبية أقيمت بالمجان على مدار ثلاثة أشهر وتضمنت عددًا من المحاضرات العامة والتخصصية في مجالات: الإخراج، كتابة السيناريو، المونتاج، المعالجة الدرامية، والديكور، مع التعريف بأنواع الفنون.

كما اشتملت على عدة تدريبات عملية خاصة بالمونتاج باستخدام برنامجي "أدوبي بريمير وفينال كات"، قدمها نخبة من الأكاديميين والمختصين من أبرزهم: د. أشرف محمد، د. نادر رفاعي، د. مختار يونس، والمخرجين أشرف فايق، وعصام حلمي، المونتير السينمائي حسام المحفوظي، ومهندس الديكور شادي عناني.

وقدمت هيئة قصور الثقافة الورشة للرواد، في الفترة من يناير وحتى مارس العام الحالي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
قصر السينما الدراسات السينمائية الحرة الهيئة العامة لقصور الثقافة الورشة الثقافة الإخراج

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