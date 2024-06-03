حقيقة فيديو التعدى على "أجنبى" سرق موبايل فى الجيزة

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، من مقطع فيديو تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بزعم سرقته هاتفا محمولا من أحد الأشخاص بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضي، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من بعض الأهالي، بتمكنهم من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، حال شروعه في سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه من قائدها بدائرة القسم باستخدام سلاح أبيض، تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.