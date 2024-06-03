الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر فى المنيا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين،  بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه، وألزمتهما المصروفات الجنائية، لتأسيسهما وإدارتهما جماعة إجرامية منظمة، ضمت 9 متهمين، بغرض تهريب المهاجرين، بطرق غير شرعية، خارج مصر.

أصدرت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة كل من "أحمد م. م"، 48 سنة، حاصل على ليسانس آداب ومقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، و"رجب، م. ع"، 48 سنة، فلاح، ومقيم ببني مزار، بالسجن المشدد 10 سنوات، والغرامة مليون جنيه، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لقيامهما بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة، ضم 9 متهمين، بغرض تهريب المهاجرين، بطرق غير شرعية "الاتجار بالبشر"، فيما برأت 7 آخرين انضموا إليهم في قرار الاتهام، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت بداية الواقعة عندما  قام الأول والثاني بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة، وانضم إليهم 7 متهمين آخرين، بغرض تهريب المهاجرين، بطرق غير شرعية "الاتجار بالبشر" 7 والحصول على مبلغ 235 ألف جنيه، من المجني عليه "ميلاد. خ. ج"، 38 سنة، مقابل السفر لعدة دول وصولًا إلى نيكاراجوا، ومن ثم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برا بطريق غير شرعي، وكان من شأن ذلك تعرض حياته للخطر، وقد توقف تنفيذ ذلك عقب علم المجني عليه، بكون التهجير غير شرعي.

تم القبض على 7 متهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف، فيما فر المتهمان الأول والثاني.

محكمة جنايات المنيا السجن المشدد المصروفات الجنائية جماعة إجرامية منظمة

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