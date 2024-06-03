"مهارات سيبرانية".. تفاصيل مبادرة لتأهيل وتوظيف 1000 طالب جامعي سنويا

قالت المهندسة مي مدحت، رئيس وحدة تحليل التهديدات السيبرانية، إن مبادرة "مهارات سيبرانية"، التي أعلن عنها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضم أكثر من 50 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية فى مجالات التحول الرقمى والأمن السيبرانى.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر “القناة الأولى” أن المبادرة تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلبًا فى سوق العمل، موضحة أنها تهدف إلى تأهيل ١٠٠٠ طالب جامعى سنويًا للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة فى هذا المجال.

وأوضحت أن الدراسة ستتم من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص.