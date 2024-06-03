الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخبأة داخل جذوع أشجار.. إحباط تهريب أقراص كبتاجون مخدر بـ125 مليون جنيه

الضبطية
الضبطية

في ضربة استباقية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر، تقدر قيمتها المالية بـ125 مليون جنيه تقريبًا. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اعتزام تشكيل عصابي يضم شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة في صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة"، التي كانا يعتزمان تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالي (2.5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلوجراما - ٢٥ جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها - الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).

تقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ125 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الحاسمة التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية عقار الكبتاجون الامن العام

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