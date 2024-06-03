سن القبول.. تنسيق تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 للمدارس الحكومية

تقديم الصف الأول الابتدائي 2025، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من أولياء الأمور الراغبين في تقديم أبناءهم للصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال على موقع وزارة التربية والتعليم، تزامنا فتح باب التقديم إلكترونيا بداية من أول يونيو وحتى نهاية الشهر.

تنسيق تقديم الصف الأول الابتدائي 2025

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

في البداية، يقوم أولياء الأمور الراغبين في تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم (بالمدارس الرسمية) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024).

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2024

من خلال تسجيل البيانات على رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.



ثم يقوم ولي الامر، بتسجيل البيانات على رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وتتاح بعد ذلك بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

سن تقديم الصف الاول الابتدائي 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم أن يكون سن تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم لا يقل عن (ست سنوات) ولايزيد عن (تسع سنوات).

على أن يتم تنسيق الطلاب المسجلين على رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ (6/ 7/ 1989)، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويتابع ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم، وعقب الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.