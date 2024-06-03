تقارير: نابولى يخطط لإنهاء إجراءات التعاقد مع كونتى

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي نابولي الإيطالي، تسعى لإنهاء إجراءات التعاقد مع أنطونيو كونتي، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نابولي يخطط حاليا للتوقيع مع كونتي لمدة ثلاث سنوات كمدرب جديد للفريق، يوم الأربعاء المقبل.

وكان رومانو، قد ذكر في تغريدة سابقة نشرها يوم أمس الأحد، أن إدارة نابولي قد توصلت لاتفاق مع كونتي، من أجل تولى قيادة الفريق.

وأشار إلى أن الطرفين قد اتفقا على كافة التفاصيل ومن بينها الراتب وحقوق الصور.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن كونتي سيوقع عقدا مع نابولي حتى عام 2027.

وفي حال التعاقد معه، سيخلف كونتي، في منصب المدير الفني لنابولي، المدرب فرانشيسكو كالزونا، الذي رحل عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم المنصرم.

وكان كالزونا، ثالث مدرب يتولى تدريب فريق نابولي، خلال الموسم الماضي، بعد الفرنسي رودي جارسيا ووالتر ماتزاري.

وحل نابولي، في المركز العاشر بجدول الدوري الإيطالي، برصيد 53 نقطة، جمعها من 13 انتصارا، و14 تعادلا و11 خسارة، ليفقد الفريق، فرصته في التواجد في المسابقات الأوروبية، خلال الموسم المقبل.