الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير المستحقة لشهر يونيو 2024

بتروتريد
بتروتريد

في ظل تزايد اهتمام الأفراد بمعرفة كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2024، وكذلك سداد الفواتير المستحقة، يحرص "الدستور" على تقديم كافة المعلومات المتاحة لمساعدة المواطنين في إتمام هذه العمليات بسهولة ويسر.

تسجيل قراءات عداد الغاز

كما يشهد المواطنون اهتمامًا متزايدًا بالتفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز المنزلي، بما في ذلك الخطوات اللازمة لتسجيل القراءات وطرق الدفع الإلكتروني المتاحة، هذا الاهتمام يعكسه البحث المتكرر عبر الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز، مما يبرز الحاجة إلى توفير وسائل ميسرة تسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم وسداد مستحقاتهم بفعالية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

وفي إطار تلبية هذه الاحتياجات، قدمت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها وتطبيقاتها، تشمل هذه الخدمات، الاستعلام عن فاتورة الغاز، وتسجيل قراءات عداد الغاز بطرق صحيحة وخيارات متعددة لسداد الفواتير، مما يسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم ودفع مستحقاتهم بسهولة ويسر.

تابع رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024

أخر موعد لسداد الفاتورة

كما حددت شركة بتروتريد فترة زمنية لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي والاستعلام عن الفواتير وطرق سدادها، تبدأ من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر، بالإضافة إلى ذلك، استجابة لتوجيهات وزارة البترول، أطلقت الشركة رابطًا شاملًا يوفر كافة هذه الخدمات، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها، للوصول إلى الرابط، (اضغط هنا).

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

1. قم بزيارة الرابط المخصص لشركة بتروتريد.

2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع للحصول على معلومات حول طرق التسجيل وسداد الفواتير.

3. أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى، ورقم القطاع.

4. سجل الأرقام الموجودة على شاشة عداد الغاز المظللة باللون الأسود.

5. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، وإنشاء كلمة مرور.

6. تحقق من صحة البيانات واضغط على تأكيد الإرسال.

7. اختر طريقة الدفع المناسبة لك، مثل التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو البنوك المصرية.

وزير البترول يناقش مع وفد "بيكر هيوز" الحلول الرقمية وخفض الانبعاثات

تدخل السوق المصري لأول مرة.. وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"هاربور إنرجي"

هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل القراءات، مما يتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم وسداد الفواتير بسهولة ودقة، يوفر موقع بتروتريد الإلكتروني كافة المعلومات الضرورية والإرشادات اللازمة لضمان دقة وسهولة العمليات. 

تسجيل قراءات عداد الغاز آخر موعد لسداد الفاتورة شركة بتروتريد فاتورة الغاز الدفع الالكتروني الاستعلام عن فاتورة الغاز فاتورة الغاز المنزلى

مواد متعلقة

برئاسة وزير البترول.. تفاصيل تأسيس شركة "مناجم ذهب أبومروات"

وزير البترول يناقش مع وفد "بيكر هيوز" الحلول الرقمية وخفض الانبعاثات

الأن بتروتريد تستقبل قراءات عداد الغاز المنزلي وسداد الفواتير

تدخل السوق المصري لأول مرة.. وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"هاربور إنرجي"

بتكلفة 2 مليار جنيه.. افتتاح مشروع جديد يُقلل استيراد المنتجات البترولية

مزايا كثيرة.. وزير البترول يُشجع المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز

"الإنفرتر" يغزو مصر.. معلومات عن التكييفات الموفرة للطاقة

10 معلومات عن مشروع مصر القومي لاستخلاص الذهب في أسوان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل