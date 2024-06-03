كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير المستحقة لشهر يونيو 2024

في ظل تزايد اهتمام الأفراد بمعرفة كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2024، وكذلك سداد الفواتير المستحقة، يحرص "الدستور" على تقديم كافة المعلومات المتاحة لمساعدة المواطنين في إتمام هذه العمليات بسهولة ويسر.

تسجيل قراءات عداد الغاز

كما يشهد المواطنون اهتمامًا متزايدًا بالتفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز المنزلي، بما في ذلك الخطوات اللازمة لتسجيل القراءات وطرق الدفع الإلكتروني المتاحة، هذا الاهتمام يعكسه البحث المتكرر عبر الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز، مما يبرز الحاجة إلى توفير وسائل ميسرة تسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم وسداد مستحقاتهم بفعالية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

وفي إطار تلبية هذه الاحتياجات، قدمت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها وتطبيقاتها، تشمل هذه الخدمات، الاستعلام عن فاتورة الغاز، وتسجيل قراءات عداد الغاز بطرق صحيحة وخيارات متعددة لسداد الفواتير، مما يسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم ودفع مستحقاتهم بسهولة ويسر.

أخر موعد لسداد الفاتورة

كما حددت شركة بتروتريد فترة زمنية لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي والاستعلام عن الفواتير وطرق سدادها، تبدأ من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر، بالإضافة إلى ذلك، استجابة لتوجيهات وزارة البترول، أطلقت الشركة رابطًا شاملًا يوفر كافة هذه الخدمات، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها، للوصول إلى الرابط، (اضغط هنا).

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

1. قم بزيارة الرابط المخصص لشركة بتروتريد.

2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع للحصول على معلومات حول طرق التسجيل وسداد الفواتير.

3. أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى، ورقم القطاع.

4. سجل الأرقام الموجودة على شاشة عداد الغاز المظللة باللون الأسود.

5. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، وإنشاء كلمة مرور.

6. تحقق من صحة البيانات واضغط على تأكيد الإرسال.

7. اختر طريقة الدفع المناسبة لك، مثل التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو البنوك المصرية.

هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل القراءات، مما يتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم وسداد الفواتير بسهولة ودقة، يوفر موقع بتروتريد الإلكتروني كافة المعلومات الضرورية والإرشادات اللازمة لضمان دقة وسهولة العمليات.