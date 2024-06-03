الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية: "صوتك مسموع" تستقبل أكثر من 802 ألف رسالة منها 129 ألف شكوى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، تقريرًا مفصلًا عن جهود مبادرة (صوتك مسموع) خلال شهر مايو 2024 في حل الشكاوى الواردة لها، من خلال قنواتها المتعددة ومدى سرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكل الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة، للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين

وأكد اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفات مستمرة من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن هنا تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال مبادرتها "صوتك مسموع"، لتأتى تعبيرًا حقيقيًا وفعالًا عن حرص القيادة السياسية بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين المسئولين والمواطنين، وبدء مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية فى إطار جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين. 

حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات، منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر مايو 2024، حيث استقبلت 802 ألفًا و773 رسالة منها 129 ألف شكوى، تمت الاستجابة لـ126،7 ألف شكوى منها بنسبة 98،2%، وجار حل 1953 شكوى، مشيرًا إلى أن الاستجابة لشكاوي المواطنين تمثل معيارًا مهمًا من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات.

وكشف اللواء هشام آمنة عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو الماضى، حيث تلقت المبادرة 5005 آلاف رسالة منها 480 شكوى، تم الرد منها على 382 شكوى منها بنسبة 79،6%، وجار حـل 98 شكوى، مؤكدًا على حرص الوزارة على التطوير المستمر لآليات تلقى ومعالجة الشكاوي عبر مبادرة صوتك مسموع للتيسير والتسهيل على المواطنين في جميع المحافظات، بما يتيح الفرصة للمواطنين لتسجيل شكاواهم من خلالها، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية تقييم الإجراءات المتخذة في الشكاوي من المحافظات والإدارة المحلية، لضمان تحقيق الرضا الكامل للمواطن.

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