الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأمن السيبراني بحضور وزيرا التموين والطيران

فعاليات المؤتمر الدولي
فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأمن السيبراني

انطلق اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني، تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة وميركورى كوميونيكاشينز، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المنظمة لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الأمن السيبراني وتعزيز العمل العربي المشترك، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا).

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كبير بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس والامين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط والإعلامي أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض بالإضافة للعديد من رؤساء الشركات العالمية والمحلية في مجال الأمن السيبراني

ويجمع المؤتمر بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.

ويشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec) المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP)، وشركة MSECB المتخصصة في اعتماد أنظمة الإدارة ومنح شهادات الجودة (الأيزو)، وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).

150 متحدثا و40 شركة عارضة

وانطلق Caisec’24 بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقًا وأسهل استيعابًا.

وتكشف قائمة المشاركين في Caisec’24 عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.

ويستضيف Caisec’24 نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لدول المنطقة، بما فيهم ممثلين عن وزارة الآثار السعودية، ووزارتي الداخلية والبترول من المملكة البحرينية، ووزارة البترول الكويتية، والبنك المركزي العماني.

وحرصت مجموعة رائدة من المؤسسات والكيانات الدولية على المشاركة الفعّالة في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24، ومن بين أبرز هذه الجهات والمؤسسات العالمية، تشارك كل من الشبكات الدولية المنظمة لقطاعات الأمن التكنولوجي في العالم بما في ذلك فروع منظمتي ISACA وACFE.

ويتناول Caisec’24 في نسخته الثالثة لهذا العام، مجموعة من الموضوعات الحيوية والأكثر أهمية في قطاعات الأمن السيبراني، ومن بينها أساليب الاستعداد لتزايد الهجمات السيبرانية على مستوى الدول، واستخبارات التهديدات السيبرانية، وتطور استراتيجيات مجرمي الإنترنت، وتعزيز دفاعات الخدمات المصرفية الرقمية.

كما تناقش الفعالية ملفات المرونة السيبرانية بالقطاع المالي، ودور الحوكمة وإدارة المخاطر في حماية المنظمات، والتحديات الأمنية الرئيسية في قطاع الاتصالات، وكشف التزييف العميق، وكل ما يتعلق بأمن الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الرقمي، وغيرها من الموضوعات شديدة الأهمية.

ويقام ضمن فعاليات Caisec’24 عدد من ورش العمل المتخصصة في قطاعات البنوك، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التشغيل، والنفط والغاز، والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى ورش عمل ضمن مشروع "أمان تطبيق الويب المفتوح" (OWASP).

ويجمع المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الخبراء الدوليين في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.

ويتناول برنامج المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات والورش العملية، تغطي موضوعات مثل استراتيجيات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، وتقنيات الكشف عن الاختراقات.

وتشهد هذه الدورة إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى توجيه الدول العربية في وضع وتطوير استراتيجياتها الوطنية للأمن السيبراني.

وتعتمد الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، وهي: التحول الرقمي، الابتكار الرقمي، الشمول الرقمي، والثقة الرقمية.

وتعمل المنظمة بالشراكة مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تتضمن حزمًا من الأعمال في مجالات الوعي والتدريب والتعليم والتنسيق بين الدول العربية.

وتهدف الاستراتيجية إلى وضع المعايير العربية للأمن السيبراني وتنظيم قطاع الأمن السيبراني في المنطقة العربية على مستوى الحكومات وتطوير مؤشرات القياس الموحدة.

المؤتمر الدولي أمن المعلومات الأمن السيبراني التحول الرقمي الابتكار الرقمي الشمول الرقمى الثقة الرقمية

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