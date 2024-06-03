الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير صحة إفريقيا: المؤتمر يجذب أكثر من 368 عارضًا من مختلف دول العالم

مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا
مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا

صرّح الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة إفريقيا، قائلا: “تبذل الحكومات الإفريقية جهودًا كبيرة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ومن هنا تأتي أهمية (مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا Africa Health ExCon)، الذي جمعت نسخته الثانية، العام الماضي، 40 ألف متخصص في الرعاية الصحية والتجارة من أكثر من 100 دولة، لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الطبية". 

وأضاف: "الآن، يأتي الدور على النسخة الثالثة من المؤتمر لمواصلة جهود استكشاف إمكانات الاستثمار الواسعة في إفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة".

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 368 عارضا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60،000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم، ليجمع كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي تحت منصة واحدة؛ ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، وهو ما يعكس إيمان وحرص كافة جهات الدولة على دعم المؤتمر، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الإفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وتحظى النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، وشملت قائمة "الرعاة البلاتينيون" كلا من شركات: جريفولز- مصر، ميدترونيك، فايزر، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، سيمنس هيلثنيرز، نوفارتس، إتش في دي لايف ساينسز، أسترازينيكا، اكديما، فيما ضمت قائمة "الرعاة الذهبيون" كلا من شركات: سانوفي، كلينيلاب، فيلبس، سنايب دياجنوستك، بينما شملت قائمة "الرعاة الفضيون": بنك القاهرة، باير، التجاري وفا بنك، إيفا فارما، كيميت ميديكال.

المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة أفريقيا الرعاية الصحية الخاصة Africa Health ExCon صحة إفريقيا القطاع الطبي

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