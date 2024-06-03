الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إياتا تعلن زيادة المشاركين في برنامج تبادل بيانات الطيران

IATA
IATA

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم أن حوالي 40 شركة طيران قد وقعت اتفاقية رسمية للمساهمة ببيانات جداولها في برنامج تبادل بيانات الجدول الزمني للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). وهناك 40 آخرين في طور الاستعداد للانضمام. 

بدأ العمل على البرنامج في أكتوبر 2023 ومن المقرر إطلاق الإصدار الأول في مارس 2025.

"إن الدعم المبكر والقوي لبرنامج تبادل بيانات الجدول الزمني للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يبشر بالخير لنجاحه. التغطية تنمو مع كل شركة طيران جديدة تأتي على متن الطائرة. 

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نحن نشجع جميع شركات الطيران - الأعضاء وغير الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي - على الانضمام إلى هذا الجهد الاستراتيجي في الصناعة".

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البرنامج مفتوح لكل من شركات الطيران الأعضاء 

واضاف والش سيقوم برنامج تبادل بيانات الجدول الزمني بجمع بيانات الجداول الزمنية والسعة والحد الأدنى لوقت الاتصال (MCT) المستخدمة في العديد من منتجات وخدمات IATA التي تدعم تطوير الشبكة وإدارة الإيرادات وتنسيق الفتحات والاتفاقيات البينية. لا يقوم اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بإنشاء منتج تجاري يهدف إلى استبدال أو التنافس مع الكيانات التي تقوم حاليًا بتوزيع بيانات الجدول الزمني. سيكون لدى شركات الطيران المشاركة إمكانية الوصول إلى البيانات وفقًا لمبدأ "العطاء للحصول عليه".

البرنامج مفتوح لكل من شركات الطيران الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وغير الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA). ستقدم شركات الطيران المشاركة بياناتها إلى اتحاد النقل الجوي الدولي بنفس التنسيق والتردد وطريقة الإرسال التي تستخدمها حاليًا لتوزيع جداولها. يتم تحديد مبادئ مشاركة البيانات وسياسة إصدار البيانات الخاصة بالبرنامج من خلال مجموعة استشارية تتألف من شركات النقل المشاركة.

"لقد وضع مجلس محافظي اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أولوية استراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ليكون المصدر الأكثر موثوقية لبيانات الصناعة عبر مجموعة واسعة من المواضيع. وتتجلى القيمة التي يخلقها هذا للصناعة في مجموعات بيانات IATA المهمة بدءًا من السلامة والعمليات وحتى ذكاء الأعمال. قال والش: "هناك أيضًا اهتمام بالصناعة بضمان إمكانية تقديم بيانات الصناعة من خلال عدة مصادر. إن شركات الطيران على دراية بالآثار الضارة الناجمة عن المنافسة المحدودة في مجتمعات الموردين الخاصة بها".

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