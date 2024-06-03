محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وتهنئ الأوائل

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩١٢ طالبا وطالبة، حضر ٣١٣٧٧ طالبا، نجح منهم ٢٦٦٩٣٦ طالبا بمعدلات نجاح بلغت ٨٥.٨ %، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالبا وطالبة حضر ٥٠٣ طلاب ونجح ٤٣٩ طالبا، بنسبة نجاح ٨٧.٢ % وبنسب نجاح ١٠٠ % لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

فيما تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، كما حرصت على التواصل تليفونيًا مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول، والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين أحمد درة بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما أعربت خالص أمنياتها لهم بدوام التوفيق.

كما تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد "غريب" ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.