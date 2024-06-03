الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.8%

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية من الحدث

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 82.81%. 

وكان محافظ الإسماعيلية، قد التقى محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام. 

عدد الطلاب ونسب النجاح في المدارس المختلفة


خلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27927 طالبا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 27657 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين 22917 طالبا وطالبة. 
وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 81.07٪، والمدارس الرسمية لغات 96.21٪، والخاص العربي 98.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات97.37٪.

محافظ الإسماعيلية يهنئ الطلاب الناجحين

وجه محافظ الإسماعيلية التهنئة لكل الطلبة الناجحين، خاصة الأوائل، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة، ومثنيًا على دور مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في تيسير فترة الامتحانات وخلال أعمال الكنترول لتحقيق المساواة بين الجميع كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور لدعمهم أبناءهم مؤكدا  دور البيت والأهل في تخريج جيل واع ومتعلم وقادر على نهضة الوطن.

وأكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم خلال اللحظات المقبلة، حتى يتسنى لجميع أولياء الأمور معرفة نتائج أولادهم.

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