مكتب التعليم المسيحى يستكمل مسيرة التكوين بكنيسة الملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان

زار مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية الإسماعيلية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، والوفد المرافق له، كنيسة الملاك ميخائيل، بالعاشر من رمضان، لاستكمال مسيرة التكوين، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا مينا، راعي الكنيسة، حيث شارك أعضاء المكتب، خدام نشاط التربية الدينية بالكنيسة، ببعض اللقاءات التكوينية.

محاضرة عن مدخل للعقيدة وشروطها ومصادرها

وألقى الأب أندراوس فوزي محاضرة للحاضرين حول "مدخل للعقيدة وشروطها ومصادرها وما هي عقائد كنيستنا الكاثوليكية"، كما تضمن اليوم محاضرة أخرى بعنوان "مهارة توصيل الآية في لقاء التعليم المسيحي".

تلا ذلك، عرض كتب ومناهج مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية. وانتهى اليوم بالصلاة الختامية، والتقاط الصور التذكارية.

قداس السيامة الكهنوتية للشماس چواو جبريال

في سياق آخر، وترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس چواو جبريال، باسم الأب چواو، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

شارك في الاحتفال أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأسرة الكاهن المحتفى به.

في كلمة العظة، أشار الأب البطريرك إلى كلمة الرب يسوع لبطرس "اتحبني"، لأن المحبة الحقيقة ليست مجرد عواطف، لكنها فعل يومي، لذلك علينا أن نكون شهودًا للمسيح، مختتمًا كلمته للأب جواو قائلًا: اتكل على نعمة الرب، وهي تكمل معك كل ضعف وأن الله الذي عمل فيك هو الذي يواصل معاك، لتكون إضافة مثمرة للكنيسة.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس جواو جبريال، الذي شكر كل الحاضرين، لمشاركتهم في احتفال اليوم، معبرًا عن امتنانه لجميع من رافقوه، خلال مسيرته التكوينية.