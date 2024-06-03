الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024 وتكلفة الذبح بالمجازر الآلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، ويلجأ المسلمون إلى ذبح الأضاحي ابتهاجًا بالعيد واقتداءًا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، ويبحث العديد من المواطنين عن غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024.

غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024

 وزارة التنمية المحلية، شددت، على المحافظين، بضرورة فتح المجازر الآلية في نطاق كل محالفظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، والذبح داخل المجازر، مؤكدة على تطبيق الغرامات في حالة الذبح في الشوارع أو خارج المجازر.

وتشغل غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024، العديد من المواطنين، ويتسائل البعض عن تلك الغرامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع 

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة،  أنه  سيتم تطبيق قانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأوضح سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بـ ذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه أحيانًا.

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وشدد الوزير على تأكيد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كل المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد  وزير التنمية المحلية على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، بجانب تطبيق غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024.

وأشار إلى سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة من خلال فرض غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع 2024، منوها أن المجازر تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

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