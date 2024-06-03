الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة فتاة بطلق نارى فى العين بالدقهلية

طلق ناري
طلق ناري

لقيت فتاة مصرعها، إثر تعرضها لطلق ناري بالعين، أثناء وجودها في شرفة المنزل، بمدينة المطرية بالدقهلية، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول فتاة إلى المستشفى وبها آثار طلق ناري بالعين ومحاولات لإسعافها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول "جنة ياسر عبدالنبي البدراني"، 16 عامًا، مقيمة منطقة البر الثاني، ولقيت مصرعها بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، متاثرة بإصابتها التي لحقت بها.

تم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

طلق ناري المطرية الدقهلية مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية

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