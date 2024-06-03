عمرو درويش يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة 24-25

وافق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

وقال درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن هذه الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة المصرية وهي موازنة التحديات.

وأكد ضرورة النظر إلى حجم التحديات والمخاطر والصراعات الإقليمية وأزمة القضية الفلسطينية وموقف الدولة الوطني منها.

في الوقت نفسه، طالب درويش بالانتباه لتقرير اللجنة ومعالجة السلبيات وتلافي المخالفات الموجودة والتزام الحكومة بحزم الحماية الاجتماعية وتطبيق مزيد من الحوكمة والحد من الإنفاق الحكومي.

الجلسة العامة لمجلس النواب

على صعيد أخر افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الأمس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لا سيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.

وجاءت توصيات المجلس بشأن مشروع الموازنة على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.