زيدان: مؤتمر ومعرض "صحة إفريقيا" يعزز التعاون بين الجهات المعنية فى مجال الرعاية الصحية

انطلقت اليوم النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية، ويفتح المؤتمر أبوابه لاستقبال زائريه في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي داخل القارة السمراء.

ويهدف مؤتمر ومعرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2024"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، والذي يعد جزءًا أساسيًا من أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، من أجل تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى إفريقيا.

إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض

من جانبه، صرح اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قائلًا: "سعداء بإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض (صحة إفريقيا Africa Health ExCon)، والذي بات منصة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية في إفريقيا، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتجارة"، وأضاف: "نثق أن الدعم الكبير الذي يلقاه مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا من الرئيس السيسي وكل أجهزة الدولة سيسهم في معالجة التحديات ويعزز من التبادل التجاري بين دول إفريقيا، والتعاون في مجال الرعاية الصحية، وتطوير القدرات المحلية لتوطين تصنيع الأدوية والمعدات الطبية محليًا داخل دول القارة".

وأكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، على أهمية المؤتمرات العلمية هذا العام، وصرح قائلًا: "فخورون بالإعلان عن أكثر من 350 جلسة علمية تغطي 32 تخصصًا علميًا، بمشاركة أكثر من 1200 متحدث مصري و150 متحدثًا أجنبيًا، بالإضافة إلى حضور 300 مفوض أجنبي، هذه الأرقام تعكس التزامنا بتقديم محتوى علمي ذى جودة عالية يعزز من المعرفة الطبية في مصر وباقي أنحاء إفريقيا". وأضاف: "تواجه إفريقيا العديد من التحديات الصحية، بما في ذلك نقص الإمكانيات الطبية، وارتفاع تكلفة الأدوية، وانتشار الأمراض المعدية، وهي تقف حائلًا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في القارة، وبدورنا نسعى جاهدين لتذليل كل العقبات لتعزيز الاقتصاد الطبي وتحقيق التنمية المستدامة".

فيما صرح الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة إفريقيا، قائلًا: "تبذل الحكومات الإفريقية جهودًا كبيرة لتحسين أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر ومعرض (صحة إفريقيا Africa Health ExCon)، والذي جمعت نسخته الثانية العام الماضي 40 ألف متخصص في الرعاية الصحية والتجارة من أكثر من 100 دولة، لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا الطبية". وأضاف: "الآن، يأتي الدور على النسخة الثالثة من المؤتمر لمواصلة جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في إفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة".

جذب المؤتمر أكثر من 368 عارضًا

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 368 عارضًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60،000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم، ليجمع كل ممثلي القطاع الطبي والصحي تحت منصة واحدة، ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، وهو ما يعكس إيمان وحرص كل جهات الدولة على دعم المؤتمر، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الإفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وتحظى النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، وشملت قائمة الرعاة البلاتينيين كلًا من شركات، جريفولز- مصر، ميدترونيك، فايزر، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، سيمنز هيلثنيرز، نوفارتس، إتش في دي لايف ساينسز، استرازينكا، اكديما، فيما ضمت قائمة الرعاة الذهبيون كلًا من شركات، سانوفي، كلينيلاب، فيلبس، سنايب دياجنوستك، بينما شملت قائمة الرعاة الفضيين، بنك القاهرة، باير، التجاري وفا بنك، إيفا فارما، كيميت ميديكال.