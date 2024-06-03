رئيس جامعة طنطا: نستهدف تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب

أجرى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا اليوم، جولة تفقدية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي، لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة، رافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الشيتينى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية.

خلال جولته تفقد رئيس الجامعة سير العمل بلجان الامتحانات الإلكترونية، مشيدا بانتظام سير الاختبارات الإلكترونية دون رصد أي مشكلات أو معوقات وباتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وصرح بأن الجامعة تستهدف تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، لجميع الطلاب بكليات الجامعة، كأحد أهم خطوات رقمنة العملية التعليمية، لتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل بشكل دائم على رفع كفاء البنية التحتية والإلكترونية بالجامعة، مشيدًا بتجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية والمعرفية.

يذكر أنه تجرى اليوم اختبارات المستوى الثالث للبرنامج العام بمادة "كيمياء عقاقير ٢” لعدد 350 طالب، والمستوى الاول إكلينيكي مادة "بيولوجيا الخلية" لعدد 50 طالبا.