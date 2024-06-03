ننشر حالات قبول اعتذارات المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت مصادر بالإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم ، حالات قبول اعتذارات المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر فتح باب تلقي أوراقها بداية من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلقي قبول الأوراق عن اعتذارات المشاركة في أعمال الامتحانات تتم من خلال المديريات التعليمية، التابع لها المعلمين.

شروط اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين ٢٠٢٤

وأكدت المصادر، أن شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين ٢٠٢٤ تتمثل في:

أولا: الحالات المرضية على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

ثانيا: وفاة الزوج على أن يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

ثالثا: وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

رابعا: عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وانه مازال على قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

خامسا: سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

سادسا: رعاية الابناء المعاقين ذهنيا والازواج اصحاب الامراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد.

سابعا: ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات ويقبل اعتذار احدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الاخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.