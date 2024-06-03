الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

اجهزة الامن وزارة الداخلية النقد الأجنبي السوق المصرفي

مواد متعلقة

1342 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بدون ترخيص.. ضبط أحد الأشخاص لإدارة كيان تعليمي بسوهاج

ضبط 4 أشخاص للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع والداخلية الكويتى

غرفة عمليات قرعة "حج الداخلية": بدء تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة

خلال استخراج المستندات.. الجوازات تتخذ إجراءات للتسهيل على كبار السن وذوي الهمم

ضبط 20 طن دقيق فى حملات تفتيشية على المخابز المخالفة

مصرع شخص فى حريق شقة بطرة.. وطلب التحريات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

زيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا للفرد شهريًا.. القرار مرهون بهذا الأمر

أسعار شرائح الكهرباء 2024 للمنازل والمحال التجارية.. تبدأ من 58 قرشًا للكيلو

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل