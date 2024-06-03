وزير الخارجية عن "معاهدة السلام": لدينا من الآليات لمواجهة أى مخالفات لبنودها

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه يجب قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه "فيما يتعلق بالاتفاق المصري الإسرائيلي "معاهدة السلام" هي مستقرة على مدى أربعة عقود، ولدينا من الآليات لمواجهة أي مخالفات لبنودها، ولكنها قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة".

مصر ترفض التواجد الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني

وأكد شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، أن مصر ترفض التواجد الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونوه وزير الخارجية بأن الحرب على قطاع غزة تعرض المنطقة للفوضى، لافتًا إلى أن ممارسات إسرائيل تنتهك القانون الدولي.