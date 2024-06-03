وزارة العمل: ندوة للتوعية حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالبحيرة

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة البحيرة، نظمت ندوة للتوعية بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي بدمنهور بعنوان: "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث والأزمات "، بحضور مجموعة من الأطباء مسؤولي السلامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ورؤساء الإدارات بالهيئة المعنية، تناولت موضوعات تخص تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وفى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، للوقاية من المخاطر وحماية العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر التى تهدد بيئات العمل، والحفاظ على أمنها واستقرارها بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة.

مديرية العمل بمحافظة البحيرة



وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، فى فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بضرورة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت بالمحافظات، لحمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة لبيئة العمل، وكذلك لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرت تحت إشرافه ومتابعته وأيضًا وكيل المديرية منى زين العابدين، حيث جرى إلقاء محاضرات حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطة الطوارئ، وتشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، ألقتها المهندسة غادة مكي مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالبحيرة، كما أكد مدير المديرية على الاستمرار فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف التي بدأتها المديرية لتشمل كافة قطاعات العمل داخل المحافظة وجميع المنشآت العاملة لحماية العمال والمنشآت على حد سواء.