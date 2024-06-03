الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع فتاة بطلق ناري في العين بالدقهلية

طلق ناري
طلق ناري

لفظت فتاة في العقد الثاني من عمرها أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري في العين، وذلك أثناء مشاهدتها مشاجرة من شرفة منزلها بمدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول فتاة تدعى جنة ياسر عبد النبي البدراني، 16 عامًا، مقيمة بشارع بورسعيد بمدينة المطرية، مصابة بطلق ناري في العين أحدث مضاعفات في المخ،  توفيت.

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفاة في شرفة منزلها لمشاهدة مشاجرة في الشارع، أصيبت بطلق ناري في العين، وجرى نقلها للمستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

جهات التحقيق الدقهلية المطرية مصرع فتاة مشرحة المستشفى

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