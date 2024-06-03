تأجيل محاكمة محاميين بتهمة قتل شخص خلال مشاجرة في قليوب

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الإثنين، محاكمة محاميين لاتهامهما بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهما بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، لجلسة غدٍ الثلاثاء لسماع مرافعة الدفاع.

وذكر قرار الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان في قرية قلما بدائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

تابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.