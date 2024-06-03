رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يستعرض التحديات التي واجهت توطين الصناعات الطبية

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنه لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكبر الأثر في نجاح المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية، كما ستكون رعاية سيادته للنسخة الثالثة استمرارًا لهذا النجاح، موضحًا أنه كان لرؤيته الثاقبة في توطين الصناعات الطبيية، أدوية أجهزة مستلزمات، خلال التكليف بالشراء الموخد لجميع المستلزمات الطبية في 2015 أكبر الأثر في تأمين مصر في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث: "بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن يستفيد أشقائنا في الدول الإفريقية من هذه الخبرات سيكون تركيز هذه النسخة من المؤتمر والمعرض الإفريقي على تحديات توطين الصناعات الطبية في إفريقيا وكيفية التغلب عليها، وهو ما سيتم نقاشه في الجلسة الحوارية للمءؤتمكر التي تضم كل الخبرات في مجال التصنيع الطبي، وذلك تماشيًا مع رؤية الاتحاد الافريقي لتطوين الصناعات الطبية بحلول 2036".