الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء

تسليم عقود عمل جديدة
تسليم عقود عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 10 عقود عمل لشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

جاء ذلك في إطار جهود مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، كما جرى التأكد في كل العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وفي إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

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مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء
 

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم.

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وأضافت مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كل أرجاء المحافظة، مؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكاناتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء عقود عمل ذوي الهمم سوق العمل

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