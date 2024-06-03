الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة: مصر تبنت مشاريع ضخمة فى القطاع الصحى

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود ثورة في مجال الرعاية الصحية في مصر، في إطار التطور التكنولوجي الحديث لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تجهيز مراكز بيانات حديثة لدعم هذا التطور التكنولوجي، حيث ستعتمد هذه المراكز على استيعاب كل البيانات الخاصة بالمرضى وغيرها من المعلومات الصحية.

استغلال البيانات لتعزيز صناعة القرار

وخلال كلمته في افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد الوزير على أهمية استغلال قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها مصر، خاصة تلك التي تم جمعها من خلال المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة".

وأضاف أن العالم يتجه إلى تقييم الأداء الصحي من خلال مؤشرات محددة، وأن مصر تبنت مشاريع ضخمة في القطاع الصحي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

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