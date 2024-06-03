نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة التدريب والشباب

أطلقت نقابة المهندسين بـالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، مبادرة التدريب والشباب في الموسم الثالث بعد نجاح النسخة الأولى والثانية من المبادرة واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين من المبادرة، وذلك من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.



تتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة، اللغات، ورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، كما تتضمن ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري.

كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن المبادرة تواصل منح خصم 25% على جميع الدورات التدريبية المقدمة من النقابة للمهندسين حديثي التخرج حتى 3 سنوات بعد التخرج وطلاب كليات الهندسة وسيتم الإعلان عن الدورات التدريبية المجانية وما تشمله المبادرة في مختلف التخصصات تباعًا خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر كانت قد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن تسليم الحجاج من المهندسين تأشيرات الحج وعقد ندوات لكافة المستويات عن مناسك الحج بعد فوزهم في القرعة للعام الهجري 1445 هجريًا.

وقدم الدكتور محمد هشام سعودي التهنئة نيابة عن مجلس نقابة الإسكندرية وأعضاء الجمعية العمومية للمهندسين الفائزين في قرعة الحج.

كما أشاد "سعودي" بمجهود لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي والمهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة عن دورهم في حل كل العقبات التي واجهتنا والوصول لحلول لكافة المشاكل بكل هدوء وحزم، كما وجه الشكر للجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد لدوره الحيوي في المتابعة من خلال نشر جميع فاعليات النقابة والرد على استفسار جميع المهندسين بشكل مرضي تمامًا لكل رغبات المهندسين وأسرهم.

وتم تسليم تأشيرات الحج للسادة المهندسين وأسرهم واستكملت الندوات بشرح برامج الحج وجميع التفاصيل المتعلقة وشرح مناسك الحج.