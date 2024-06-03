الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 2100 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات موسعة بحدائق الأهرام

رفع تراكمات
رفع تراكمات

واصلت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل حملاتها الموسعة وذلك في إطار خطه عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام. 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع ٢١٠٠ طن من المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء والطرق من خلال ٤٦٨ نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر. 

حملات مكبرة لرفع المخلفات 

وشهدت الجهود تنظيم عدد 3 حملات مكبرة يوميًا لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالي ٤٢ طن مخلفات يوميًا إلى جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الأراضي الفضاء والبؤر التي تم رصد تراكم للمخلفات بها والتي تصل إلى ٢١٦ طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الأسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام. 

كما وجَّهت محافظة الجيزة حملاتها بـ ١٠ قطع أراضي لرفع المخلفات منها وشملت مناطق: (ن، ح، ز، ن، س، ع). 

وشدد اللواء أحمد راشد، على مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلَّف المحافظ هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكل قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلَّف محافظ الجيزة قطاع هضبة الأهرام بشن حملات على مدار اليوم لمواجهة المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.

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