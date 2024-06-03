الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة: الدولة المصرية تبنت 14 مبادرة للصحة العامة تحت بند الطب الوقائى

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تبنت 14 مبادرة للصحة العامة تحت بند الطب الوقائي، وأن  متوسط أعمار الحياة في مصر ارتفع إلى 70 سنة للذكور و74 سنة للإناث بسبب تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك الكثير من البيانات الخاصة بالمواطنين وذلك بعد عمل الكثير من المبادرات الصحية التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن هناك 1214 مشروعا قوميا تم في المحافظات خلال الفترة الماضية بمبلغ وصل لـ145 مليار جنيه، وأن الدولة تقوم بعمل مشروعات في جميع المحافظات.

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