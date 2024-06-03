"مندور" يكشف نسب إنجاز المرحلة الرابعة والخامسة لمبادرة "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة ، عن تفاصيل المخطط الكامل لتنفيذ 100170 ألف وحدة سكنية بواقع 4173 عمارة سكنية بمشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” نموذج 90 مترا مربعا ونموذج 75 مترا مربعا.

الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة بنسبة 100%

قال المهندس عمار مندور في تصريح خاص لصحيفة "الدستور" إن المرحلة الرابعة تم تنفيذ 29496 وحدة سكنية بواقع 1229 عمارة سكنية، حيث تتضمن تنفيذ 26976 وحدة سكنية بنموذج 90 متر مربع تحتوي على 3 غرف وصالة، وتم الانتهاء من تنفيذ 2520 وحدة سكنية بنسبة 100%.

وأوضح رئيس جهاز حدائق العاصمة أن المرحلة الخامسة لمشروع "سكن لكل المصريين" تتضمن تنفيذ 70674 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن متوسط نسبة انجاز المشروع تصل إلى نحو 36%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يشمل محور متوسطي الدخل بتنفيذ 7368 وحدة سكنية بنموذج 100 متر و110 و120 متر مربع، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 38%، كما يتضمن تنفيذ 4800 وحدة سكنية بنموذج B بنسبة انجاز 33%.

أكد رئيس جهاز حدائق العاصمة أن عدد تنفيذ وحدات المرحلة الخامسة لمبادرة الرئاسة لمحدودي الدخل وصل إلى حوالي 63306 وحدة سكنية، موزعة على 263 عمارة سكنية بنموذج 90 متر. تم تنفيذ 32088 وحدة سكنية في 1337 عمارة سكنية من إجمالي المرحلة، وبلغت نسبة انجاز المشروع 91%.

وأضاف أن المرحلة الخامسة تشمل تنفيذ 28122 وحدة سكنية، حيث تم تخصيص 8418 وحدة سكنية للاسكان الأخضر وبلغت نسبة انجازها 43%. كما تم تخصيص 19704 وحدة سكنية، وبلغت نسبة انجاز المشروع في هذا الجانب 71%.