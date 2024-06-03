الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة صادمة.. "طارق" يُريد إثبات نشوز "أم العيال": خيّبت أملي

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقدم زوج في العقد الثالث من العمر، على رفع دعوى تحمل رقم 4762 لسنة 2024، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج ويُدعى "طارق" في دعواه: منذ زواجنا وأنا أعمل بدولة الإمارات وأحصل على راتب جيد، وطلبت مني زوجتي الانتقال من محافظة الشرقية للإقامة بالقاهرة، مبررة رغبتها في إلحاق أبناءنا بمدارس إنترناشنول، وبالفعل تمكنت من شراء شقة واسعة وانتقلوا للإقامة بها، وبعد فترة قمت بشراء شقة آخرى بنفس المكان كعمل استثماري".

اكتشاف بيع الشقة 

وتابع الزوج:"اكتشفت مؤخرا أنني آخر من يعلم، فزوجتي باعت الشقة بموجب توكيل مني لها، واستأجرت مركز لعمل تنظيفات البشرة والمساج بالمول المجاور لمحل سكننا دون ترخيص وأخفت عني ما فعلته لمدة 4 أشهر حتى  حضرت حملة من وزارة الصحة على المول المستأجرة به المركز، وأغلقوه، وتحويلها للنيابة للتحقيق معها لفتاحها المركز دون ترخيص، وبعد حجزها يومان بقسم الشرطة تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية".

واختتم: تلقيت اتصال من شقيقتها تستنجد بي وتحكى لي ما فعلته شقيقتها، فكنت في حالة من الذهول وخيبة الأمل، وبرغم ذلك عدت سريعًا إلى مصر لمعرفة ما حدث بها، وقررت تطليقها، لكن فوجئت رفضها إعطائي ما تبقى معها من أموال بيع شقتي، ولم أوصل معها لأي حلول ودية، فلجأت للقضاء".

القاهرة الجديدة دعوى قضائية وزارة الصحة إثبات نشوز محكمة الاسرة

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