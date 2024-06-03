الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقطت من الطابق الرابع.. مصرع فتاة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لفظت فتاة في العقد الثالث من عمرها أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بنزيف وكسر بالجمجمة، إثر سقوطها من الطابق الرابع في منزلها بقرية شها التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

 

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من علو بقرية شها التابعة لمركز المنصورة.

 

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الفتاة تدعى آية وجيه علي، وتبلغ من العمر 22 عامًا، مقيمة بقرية شها، وكشفت التحريات أنه أثناء قيامها بنشر غسيل في شرفة منزلها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت، ما تسبب في إصابتها بنزيف في الأذن والأنف، وكسر بعظام الجمجمة، وكسور متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات.

وبسؤال أسرتها أيدوا ذات المضمون، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها ونفوا وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

 

مصرع فتاة الدقهلية المنصورة قرية شها المستشفى

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